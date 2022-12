"Hyenas" al Teatro Le Muse di Flero

Hyenas è un ballo in maschera. Cinque personaggi arrivano sul palcoscenico di un teatro. Agiscono ciclicamente una presentazione, una preparazione, un ballo.

"Hyenas": danza teatro a Flero con la Compagnia Abbondanza Bertoni

Il Teatro Le Muse di Flero è lieto di ospitare martedì 13 dicembre alle 21 - all’interno della rassegna Pressione Bassa, organizzata in collaborazione con la Fondazione Provincia di Brescia Eventi - Hyenas, uno spettacolo di teatro danza della rinomata Compagnia Abbondanza Bertoni. Spettacolo di di Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, coreografie in collaborazione con i danzatori Marco Bissoli, Sara Cavalieri, Cristian Cucco, Ludovica Messina, Francesco Pacelli e Eleonora Chiocchini Non è una danza comoda, quella di Michele Abbondanza e Antonella Bertone, che cerca il consenso incondizionato e il plauso del pubblico; è una danza che pone domande senza dare risposte, che smuove e fa vacillare senza offrire un sostegno, scalfendo in modo indelebile certezze e preconcetti per trasportare in un viaggio che avrà inevitabilmente esito incerto. Hyenas è un ballo in maschera. Cinque personaggi arrivano sul palcoscenico di un teatro. Agiscono ciclicamente una presentazione, una preparazione, un ballo. Attraverso successivi smascheramenti evocano dei quadri generazionali anche legati al mondo giovanile contemporaneo esprimendo così le diverse modalità del loro essere: da una parte l’uniformità “global” del gregge e il suo bisogno di contatto col tribale, l’archetipo e il mito; dall’altra il violento e solitario ghigno della iena.