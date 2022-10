Enrico Galiano al Teatro Le Muse di Flero

Al Teatro Le Muse di Flero venerdì 28 alle 21 in scena lo spettacolo "Prof, posso andare in bagno?".

Enrico Galiano porta la cattedra in scena

Venerdì 28 ottobre al Teatro Le Muse di Flero alle 21 andrà in scena il professore più famoso d'Italia, Enrico Galiano. Enrico Galiano, scrittore, friulano,è insegnante in una scuola di periferia ed è l'ideatore della web serie di successo Cosedaprof che ha superato i 20 milioni di visualizzazioni su Fb. Ha dato vita al movimento dei poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d'Italia dal sito Masterprof. Dopo aver invitato i suoi colleghi a raccontargli la cosa più assurda, strana o divertente accaduta con la didattica a distanza, detta anche DAD, ha condensato quelle esperienze in uno spettacolo esilarante intitolato “Prof, posso andare in bagno?”. Storie di ordinaria giornata di didattica a distanza che Enrico Galiano ha raccolto in uno spettacolo divertente. Ingresso intero 12 euro, ridotto 10 euro. Info e prenotazioni: 030 30 26 96 - 320 35 09 376