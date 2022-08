di Giorgia Bartolotta

Ieri, domenica 31 luglio 2022, ultima serata al festival di Ome. Tante le persone presenti.

Si è concluso il "Diluvio Festival"

L'ultima giornata del festival ha avuto inizio nel pomeriggio alle 16, con il primo workshop al parco delle querce, un laboratorio di scrittura creativa con Giulia Gaudenzi.

A seguire, due incontri: il primo con i ragazzi di Fridays For Future; il secondo con Chiara Ratti e Francesca Fariello, per parlare del loro progetto e per presentare il libro "Cibo Supersonico".

I concerti

L'atmosfera accogliente e inclusiva è proseguita anche successivamente, con la musica di Pietro Berselli, il concerto sul palco ai piedi del bosco di Ella Codesta, e l'attesissimo Giorgio Poi, a cui si è unito Frah Quintale. Anche l'ultima sera, pur non essendo prevista dal programma, è stata organizzata la Silent Disco gratuita.

Prossimo appuntamento? Diluvio 2023... o forse anche prima.