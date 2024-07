Borgo del Maglio di Ome: al via la raccolta fondi dopo l'alluvione del 9 giugno scorso.

Al via una raccolta fondi per lo storico Borgo del Maglio da poco ristrutturato a seguito dei danni causati dall'alluvione del 9 giugno scorso.

“Ci sono danni al maglio e alla forgia che richiedono riparazioni immediate per la messa in totale sicurezza di tutte le attrezzature - si legge - e un urgente bisogno di sostituire gli elettrodomestici sia per i residenti che per la Casa Gialla, che attualmente non possono conservare il cibo, oltre all'acquisto di deumidificatori per aiutare ad asciugare muri, pavimenti e mobili”.