Risveglio da paura questa mattina, domenica 30 giugno 2024, in una palazzina di via Provinciale a Ome.

Incendio in appartamento: evacuata una palazzina a Ome

Alle 5.30 della giornata odierna la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia è stata allertata per l'incendio di un'abitazione nel Comune di Ome. Sul posto sono intervenuti 5 automezzi, un'autobotte, un'autoscala e 2 autopompe con 14 operatori al lavoro per estinguere le fiamme e prestare soccorso alle persone coinvolte.

Nessun ferito

Fortunatamente, nonostante lo spavento, non sono stati registrati feriti. Alcuni residenti sono stati visitati dall'equipaggio del 118 per verificare che non ci fossero problemi a seguito delle inalazioni di fumo. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e anche le Forze dell'ordine.

Intervento

L'intervento è tuttora in corso per le operazioni di bonifica.