Lino Ungaro: domani i funerali dell'uomo morto in un incidente stradale a Gussago

Lino Ungaro: domani (mercoledì 25 settembre 2024) i funerali dell'uomo morto in un incidente stradale a Gussago.

Ennesima tragedia sulla strada

Una tragedia, l'ennesima sulle strade bresciane: i fatti si sono verificati nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 settembre 2024 lungo la Sp19 a Gussago a pochi metri dall'ingresso alla galleria Ronco. L'uomo, 55 anni, era alla guida della sua auto di ritorno a casa (a Ome) dalla Valtrompia dove aveva assistito al derby in tv in compagnia di un gruppo di tifosi rossoneri. Era felice per la vittoria del Milan.

Per cause ancora da verificare nel dettaglio all'altezza di Gussago, Ungaro avrebbe perso il controllo del mezzo uscendo di strada. Il mezzo si sarebbe quindi ribaltato impattando contro il guardrail e infine sbattendo contro degli alberi. Un impatto molto violento a seguito del quale il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Le ferite e i traumi riportati non hanno purtroppo lasciato scampo all'uomo, 55 anni: per lui non c'è stato nulla da fare.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti una volta appresa la triste notizia: ad unirsi al dolore della famiglia anche la pagina Facebook Ome Nerazzurra.

I funerali di Lino Ungaro

Ora spetta ai carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia ricostruire nel dettaglio l'esatta dinamica del sinistro: nel frattempo la magistratura ha concesso il nullaosta alla sepoltura. I funerali saranno celebrati domani (mercoledì 25 settembre 2024) alle 16 nella parrocchiale di Ome.