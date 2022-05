clusane

La kermesse protagonista del week end clusanese ha sfidato il maltempo. Pienone nei ristoranti e alla sagra del fritto di domenica

Positivo il bilancio della prima edizione del Festival del Pesce povero, protagonista del week end sul lungolago e nei ristoranti di Clusane con siluro, carpe, carassi e cavedani, specie ittiche del lago d’Iseo considerate «povere» perché da trattare con molta più attenzione per via delle numerose lische.

Il siluro è piaciuto: positivo il bilancio del Festival del Pesce povero

La degustazione del siluro ha fatto il tutto esaurito e il Comune di Iseo a sorpresa ha regalato a tutti i cento partecipanti i quattro piatti abbinati a nove calici di Franciacorta. Sabato sera il maltempo ha guastato i programmi per la party night, ma nella giornata di domenica si è recuperato con la sagra del pesciolino fritto, il cui ricavato è andato a sostegno delle iniziative dell’oratorio.

"Il siluro è stato talmente richiesto che alle 12 era terminato - hanno evidenziato dall’organizzazione, di cui si sono occupate in particolar modo Milla Prandelli e la chef Francesca Marsetti, ideatrice del piatto simbolo della rassegna, il siluro and chips - Anche nei ristoranti molti clienti hanno ordinato diversi piatti a base di pesce povero".

Soddisfatto il consigliere delegato alla Pesca e al Lago Raffaele Barbieri, così come il nuovo presidente dell’Otc Mauro Begni e lo staff di volontari che si è occupato dell’organizzazione della manifestazione.

Allo show cooking dedicato agli studenti delle scuole del territorio c’erano tre squadre dell’istituto Alberghiero di Clusane e una di Bardolino. A vincere il contest è stata una mousse di siluro proposta da due studenti di casa del Cfp Zanardelli. I ragazzi di Bardolino hanno invece creato un piatto di "caviale di Franciacorta", sferificando il vino.

"La volontà è quella di proseguire con la seconda edizione per il prossimo anno - hanno fatto sapere gli organizzatori - Sono già arrivate anche le prime proposte di gemellaggio dalla zona dell’Emilia Romagna". Il tutto a vantaggio della Cooperativa pescatori, che ha fornito il pesce per l’intera manifestazione.

Il ringraziamento è andato a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita del festival. "Un sentito ringraziamento va al Comune e agli chef Francesco ed Emanuel di Cielo Osteria in Franciacorta, che per poter cucinare sul lungolago ha tenuto chiuso il loro ristorante", hanno concluso dallo staff.