"Orziedubrick": un fine settimana dedicato agli amanti dei mattoncini.

Per gli amanti dei mattoncini una due giorni da non perdere a Orzinuovi

Un fine settimana, quello di sabato 1 e domenica 2 giugno 2024, dedicato a tutti gli amanti dei mattoncini.

“Orziedubrick” è pronta ad appassionare per una due giorni imperdibile. Da stamattina a domani sera, infatti in Rocca San Giorgio a Orzinuovi, i visitatori avranno la possibilità di dare voce alla propria creatività con due spazi dedicati alla costruzione libera, divisi tra i più piccoli (1-5 anni) e più grandi. C’è di più, un intero spazio espositivo permetterà loro di immergersi nel magnifico mondo dei mattoncini tra costruzioni spaziali, città in miniatura, pezzi d’ispirazione d’arredo e molto altro. Solo per oggi (sabato 1 giugno 2024) i docenti dell’Istituto Comprensivo accompagneranno grandi e piccini nel mondo della robotica tra stampe 3 d e realtà virtuale.

Nella giornata di domenica

Nella giornata di domani invece sono in programma altri laboratori e parallelamente piazza Garibaldi si animerà con le attività programmate dai Vigili del Fuoco di Orzinuovi, Croce Verde, l’associazione Dadodadodici (per i cultori dei giochi da tavolo) e l’immancabile trucca bimbi.

Le attività avranno inizio alle 10 e fino alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30.

Concorso

Co.ge Aps (organizzatrice dell’evento) in occasione dei suo primi dieci anni ha indetto il concorso “10 anni di noi”.

Chi in questi due giorni scatenerà la sua creatività in Rocca potrà partecipare al concorso, “10 anni di noi”. ogni opera verrà fotografata e pubblicata sulla pagina social dell’associazione. Dal 1 al 30 giugno chi riceverà più voti vincerà dei fantastici premi.

