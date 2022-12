Si intitola "Pastori verso Betlemme" la mostra presepi allestita in San Giovanni Battista a Iseo grazie alle natività collezionate negli anni da don Claudio Vezzoli. L’esposizione nell’antico battistero che dà sul sagrato di fronte alla Pieve di Sant’Andrea è stata inaugurata la vigilia dell’Immacolata e resterà visitabile fino all’8 gennaio.

Oltre 400 presepi in mostra in San Giovanni a Iseo

In mostra ci sono oltre 400 presepi della collezione privata del sacerdote, ricordi di persone, viaggi e statuine provenienti da tutto il mondo. In materiali diversi, si va dal presepe tradizionale a quello più contemporaneo. C’è perfino un’ambientazione lunare con tanto di space shuttle adagiata sui crateri lunari, da un’idea di Alberto Ghitti, che insieme ai volontari ha curato l’allestimento. Non mancano poi una serie di natività all’uncinetto, su tela e i due quadri donati lo scorso Natale da Graziella "Ella" Belotti.

All’inaugurazione non è mancato l’intervento del parroco, don Giuliano Baronio, degli assessori Mariangela Premoli e Pierangelo Marini, e la presidente dell’Associazione Presepi Brescia Margherita Peroni. Inaugurata con la benedizione, un ringraziamento per la buona riuscita della mostra è andato ai volontari: Alberto Ghitti, Luciano Grazioli, Walter Volpi, Piera Archetti ed Emanuele.