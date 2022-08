Madonna dell'Avello, al via il ciclo di eventi tra fede e musica

Torna ad aprire i battenti il santuario della Madonna dell'Avello per la 49esima edizione, cuore pulsante del settembre cerezzatese.

Fino all'8 settembre

Il ricco calendario prenderà il via lunedì 20 agosto e fino a giovedì 8 settembre: lunedì alle 20 è in programma il rosario e alle 20.30 si terrà la messa in ricordo di tutti i defunti. Martedì alle 21 in programma musica con il concerto parte del festival Etno tracce. Mercoledì 31 agosto alle 20.30 in calendario il dialogo con Fabio Corazzina e il cantautore Alessandro Sipolo dal titolo Per la pace resistente. In calendario per il giorno seguente il taglio del nastro per la mostra Pietro Malossi: il domatore dei metalli. Venerdì sera alle 21 musica con Angelo e Valeria.

Tanti eventi

Sabato 3 settembre alle 17 la santa messa per gli ammalati a cui seguirà la serata musicale con Roberto Salvetti il quale si esibirà con un tributo ad Adriano Celentano. Ricchissima di appuntamenti la giornata di domenica 4 settembre: al via alle 11 (e poi alle 15.30) con la visita guidata al santuario, a seguire i laboratori nel Borgo Maglio e alle 18 la messa solenne al santuario mentre alle 21 lo show di Stefal Damiani (sosia di Renato Zero). Giovedì 8 settembre alle 20 la messa nel giorno della natività di Maria.

Info utili

Raggiungere la meta non sarà difficile, è infatti attivo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica un servizio di bus navetta gratuito ogni dieci minuti che condurrà i presenti dal parcheggio di via Maglio fino al santuario.