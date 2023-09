La "Si Può Fare Band" ha fatto ballare il Palio delle Quadre e lanciato un importante messaggio di inclusione.

La "Si Può Fare Band" in scena a Chiari

Ieri sera (giovedì 7 settembre 2023) in occasione del Giovedì sera del Palio delle Quadre è andata in scena la Si Può Fare Band, un evento tanto atteso e fortemente voluto dall'Amministrazione comunale e in particolare dal consigliere con delega al Palio delle Quadre Ludovico Goffi. É stata una serata meravigliosa all'insegna dell'inclusione dove sono passati messaggi positivi, è stato dimostrato che la musica non conosce confini e barriere e che tutto si può fare. Nella band presente anche un ragazzo clarense, Enrico Penna il quale ha più volte ribadito il suo messaggio "Crederci sempre, arrendersi mai". Il messaggio più importante che la Si Può Fare Band ha voluto inviare tramite Davide Zubani che ha fatto da filo conduttore all'evento è che l'inclusione è un'esperienza. A breve la band suonerà a ad Expoaid 2023 un evento sulla disabilità in programma il 22 e 23 settembre prossimi al Palacongressi di Rimini, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle più alte cariche dello Stato. Dal palco sono giunti i ringraziamenti alla famiglia di Enrico che ha fortemente collaborato per far si che questo spettacolo arrivasse a Chiari.

La festa continua

Questa sera (venerdì 8 settembre 2023) alle 21 sarà presente la Ritmica Cg 2000 che porterà in piazza lo spettacolo di ginnastica artistica ed estetica "Adesso lasciateci sognare" . Nel Quadriportico della biblioteca Fausto Sabeo dove, da mercoledì, è in corso il mercatino dei libri, alle 9.30 ci sarà l'Asta: da sempre un momento molto atteso per poter portare a casa i libri più belli donati dai lettori e che finalmente possono avere una nuova vita.

Le immagini