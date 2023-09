Non un addio un arrivederci all’anno prossimo: al culmine di un’estate sulle sponde dell'Oglio, Darsena Pop chiude la stagione 2023 com’è ormai tradizione consolidatasi edizione dopo edizione (quella che va in archivio è la quarta), con una grande festa durante la quale dare libero sfogo all’energia, all’entusiasmo, all’atmosfera ebbra di empatia e good vibes che da sempre pervadono gli spazi verdi del locale en plein air, rendendolo un luogo unico e speciale. E che Eatinero, grazie alla vittoria del bando comunale per l’assegnazione dello spazio di parco Metelli, gestirà anche per i prossimi due anni.

Grande festa in riva all'Oglio per chiudere la stagione di Darsena Pop

Ghiaccio per i cocktails, spine generose pronte a riempire pinte dorate, griglie calde, friggitrici accese. E poi ancora: musica live, esposizioni, laboratori, attività per le famiglie e percorsi dedicati ai più piccoli. La festa di chiusura abbraccerà l’intera giornata a partire dalle 12, con servizio mescita e truck operativi fino alle 23 (ingresso libero): per chi in questi mesi ha preso parte al progetto e per tutte le persone che da maggio a settembre hanno riempito Parco Metelli di musica, euforia, parole e incontri, affollandone gli spazi verdi by the river, sarà l’occasione per rivivere questo fiume di emozioni tutte d’un fiato.

Il programma

Il Vanitas Market, un mercatino handmade & vintage italiano, con una vasta selezione di articoli vintage, artigianato di alta qualità e prodotti di riuso creativo; il Truccabimbi a cura di Corte della Carta, le letture con kamishibai a cura di Millemilavolte (dalle 16 alle 19); il laboratorio di riciclo creativo a cura di Destruttura (dalle 16 alle 19). Tanti gli eventi accomoagnati dall'offerta gastronomica dei food truck presenti e da un ricco palinsesto di musica live, in collaborazione con l’etichetta discografica indipendente Rivertale Productions.

Dalle 19 in poi, la festa darà forma e suono alla collaborazione speciale con l’etichetta indipendente Rivertale. Ad alternarsi sul palco una line- up di artisti pronti lasciare il segno tra scosse elettriche e riff ardenti, tra cui Finaz e Nuto di Bandabardò e e Paolo Noyse dei Punkreas.

La bella sinergia fra Eatinero e la Città di Palazzolo