La Primavera delle Donne: gli appuntamenti a Gussago

La Primavera delle Donne, tutti gli appuntamenti a Gussago.

Per promuovere il ruolo fondamentale delle donne

Una rassegna di appuntamenti promossa per celebrare il ruolo fondamentale delle donne nella nostra società. Il mese di marzo, infatti, è tradizionalmente dedicato alla celebrazione della “Giornata internazionale della donna”, ma abbiamo voluto allargare il focus per rendere omaggio alla grande varietà di contributi che le donne danno alla nostra società in tutti i campi, dalla cultura alla scienza, dall'economia alla politica.

L'obiettivo è quello di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle problematiche specifiche che riguardano le donne, e di porre l'attenzione su quegli aspetti della vita femminile che spesso passano inosservati o vengono sottovalutati. Invito quindi la cittadinanza a partecipare alle iniziative.

La Primavera delle Donne: gli eventi in programma

Nel mese di marzo, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Gussago propone un calendario di appuntamenti ad ingresso libero dedicati al tema della femminilità.

Martedì 7 marzo, ore 20.45, Saletta della Biblioteca Comunale

PEGGY GUGGENHEIM: DONNA E COLLEZIONISTA D'AVANGUARDIA

Conferenza a cura della dott.ssa storica dell'arte Sara Zugni

Mercoledì 8 marzo, ore 20.45, Sala Civica Togni

DONNE: LO SGUARDO, LE STORIE

Spettacolo teatrale a cura di Treatro terrediconfine

In collaborazione con la Comunità Montana di Valle Trompia, rassegna "Proposta 2023"

Sabato 18 marzo, ore 20.45, Sala Civica Togni

LA SMARRITA NEL BOSCO

Spettacolo teatrale tratto da "La Balada de Caperucita" di F. Garcìa Lorca, a cura di Teatro 19, regia di Anna Teotti

Domenica 19 marzo, ore 16.30, Sala Civica Togni

DONNA: LACRIME E SORRISI

Concerto lirico a cura di LiricArte e Un'idea per la vita Onlus, con la partecipazione straordinaria del Soprano Chiara Giudice

Martedì 28 marzo, ore 20.45, Saletta della Biblioteca Comunale

DIVINE CREATURE: MUSE E REGISTI NELLA STORIA DEL CINEMA

Incontro a cura del critico cinematografico Massimo Morelli