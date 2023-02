Un ricco programma di iniziative coinvolgerà fino al 12 febbraio la frazione Zocco d’Erbusco per la Festa della Madonna del Dalino.

Madonna del Dalino in festa a Zocco d’Erbusco: il programma

La manifestazione ha preso il via il 2 febbraio con le Messe e la benedizione delle candele; il 3 ci sono state Messe e benedizione della gola; sabato 4 febbraio le Messe in parrocchia sono previste alle 8 e alle 18, mentre alle 15 si terrà il rosario al Dalino. Domenica 5 febbraio Messe con orario festivo e alle 15 rosario alla chiesetta. Da lunedì 6 a giovedì 9 febbraio Messa in parrocchia alle 8, celebrazione al Dalino alle 15 e rosario sempre al Dalino alle 20. Venerdì 10 febbraio alle 8 la Messa in parrocchia; alle 15 la Santa Messa al Dalino, dopo la quale la Madonnina sarà portata nella chiesa di San Lorenzo; qui, alle 20, si terrà il rosario. Sabato 11 febbraio, nella ricorrenza della Madonna di Lourdes e del Dalino, celebrazioni alle 8, 11 e 18 e rosario alle 15. Gran finale domenica 12 febbraio con le Messe con orario festivo, la processione alle 15 alla chiesetta del Dalino, con benedizione del paese e, a seguire, la tradizionale festa.

La storia della chiesetta

Più di un secolo fa la comunità di Zocco fece un voto a Maria, affinché figli e padri tornassero vivi dalla Guerra. Fu per questo che la chiesetta del Dalino, edificata nel 1917 sotto la guida dell’allora parroco Gian Battista Fava, fu dedicata alla Madonna di Lourdes. Una devozione che è ancora forte e presente nella frazione erbuschese. Restaurata nel 1990 dal palazzolese Angelo Lazzaroni (morto nel 2016), che ha realizzato anche il crocefisso posto all’interno, la chiesa è un piccolo gioiello dal punto di vista artistico, ma anche e soprattutto un luogo di culto che fa parte della storia della comunità di Zocco.