Ripartenza coi botti per il Carnevale Clusanese, giunto alla 37esima edizione. Una folla di grandi e piccoli ha invaso il lungolago Capponi e le strade della sfilata di carri e maschere.

Il Carnevale Clusanese riparte alla grande

“Non c’è da stupirsi, il carnevale piace - hanno commentato gli organizzatori dell’associazione L’Ago di Clusane - Il clima è stato particolarmente generoso e l’afflusso di persone sulle strade di Clusane è stato inevitabile”.

Da sempre il fiore all’occhiello del Carnevale e i più ammirati non solo per la fantasia ma anche per le diverse tecniche messe in atto per sorprendere ogni anno gli spettatori sono i carri. Quest’anno c’erano gli Sbandieratori di Capriolo che hanno aperto le danze; gli amici di Snopy di Capriolo con un carro dalle altezze vertiginose che ha lasciato tutti a bocca aperta; Sister Act e il convento più pazzo del mondo messo in scena dal gruppo storico del Rione Aquilone di Urago; i coloratissimi e festosissimi Hippies che hanno coinvolto tutti i presenti a suon di “Peace and Love”; le numerosissime ed eccentriche bici matte da Lonato del Garda e per finire la storica fattoria di Pontoglio che da anni impersona la vita contadina portando con sé tradizioni e lavori a tratti in disuso.

“A tutti è andato un premio di partecipazione e un ringraziamento caloroso per l’impegno prima, durante e dopo la manifestazione - hanno proseguito - Per portare avanti un evento di questa portata si uniscono più forze. Grazie in primis il Comune di Iseo che appoggia sempre iniziative di questo calibro. E poi agli sponsor che aiutano a sostenere la manifestazione dal punto di vista economico. Un ringraziamento va anche ai volontari che con il gruppo dell’Oratorio Iseo Clusane e il gruppo Alpini di Clusane si sono dati da fare nella preparazione e vendita di frittelle e vin brulè”.

La gestione del traffico è stata affidata alla Protezione Civile di Iseo e alla Croce Blu del Basso Sebino di Sarnico.

“Senza l’aiuto di tutti coloro che hanno creduto nella rinascita del Carnevale Clusanese nulla sarebbe stato possibile - hanno concluso da L’Ago di Clusane - Battesimo d’eccellenza quindi per il nuovo direttore del nostro circolo culturale: le aspettative del neo presidente Marco Omoretti Pezzotti sono state pienamente ripagate. È stata una grande ripartenza”.

Soddisfatta anche l’Amministrazione comunale, che tramite l’assessore allo Sport e al Turismo Pierangelo Marini ha fatto i complimenti a tutti e ringraziato organizzatori e volontari.