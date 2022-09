L'International Police Association (Ipa) di Brescia ha un nuovo presidente. Si tratta dell'assistente esperto della Polizia Locale di Iseo Giuseppe Scolaro (nella foto), che ha preso il posto di Maurizio Mirandola, ora nel Direttivo come tesoriere. Il vice presidente è Lara Giacomelli, il segretario Mario Cotelli, il suo vice è Annalisa Franceschini, mentre il vice tesoriere è Tommaso Crafa.

Giuseppe Scolaro è il nuovo presidente della Ipa

Organismo apolitico presente in 65 Stati dei sei continenti, l'Ipa conta nel mondo oltre 372mila aderenti, di cui circa 13.300 solo in Italia. Nel contesto internazionale, è un organo del Consiglio economico e sociale d'Europa, dell'Onu e dell’Oas e recentemente gli è stato conferito lo status di International Ngo maintaining operational relations within the Unesco.

"L'ipa si propone, tra le altre cose, di avvicinare fra loro gli appartenenti alle diverse Forze di Polizia, sia in servizio che in pensione, e senza distinzione di rango, posizione, sesso, razza, lingua o religione, elevandone nel contempo il livello culturale e professionale attraverso manifestazioni di vario genere, conferenze e dibattiti, incontri e attività culturali - ha spiegato il nuovo presidente del Comitato locale di Brescia - Tra i miei propositi c'è quello di portare avanti le finalità citate nello statuto e, nel rispetto dello stesso, di mettermi a disposizione degli enti locali del nostro territorio al fine di organizzare convegni ed eventi di utilità sociale aperti alla partecipazione dei cittadini, giornate di studio per gli operatori di polizia e attività ludiche e sociali per gli associati".

Scolaro, da sempre impegnato nel volontariato, punta a far sì che Ipa Brescia assuma un'importante posizione di utilità sociale in provincia di Brescia, anche in collaborazione con altre associazioni. La nuova sede legale del comitato locale, che segue la residenza del presidente, sarà a Corte Franca.