Taglio del nastro per la Fiera di Orzinuovi

Si è svolta stamattina l'inaugurazione ufficiale della 76sima edizione della Fiera di Orzinuovi, fiore all'occhiello del territorio bresciano e motore di cambiamento. Presenti alla cerimonia, in piazza Vittorio Emanuele, le istituzioni civili, militari, i rappresentanti del mondo dell'associazionismo e ii sindaci dei paesi limitrofi.

Diversi sono stati gli interventi nel corso della celebrazione. A far gli onori di casa è stata il sindaco Laura Magli, a cui sono seguiti l'assessore Tiziana Brizzolari e il senatore Gianpietro Maffoni. La parola è poi passata all’europarlamentare Silvia Sardone, all'onorevole Cristina Almici, l'europarlamentare, Paolo Inselvini, gli assessori di Regione Lombardia Bambara Mazzagli, Simona Tironi e Giorgio Maione; i consiglieri regionali Davide Caparini, Diego Invernici, Anna Maria Gandolfi, l'europarlamentare Maria Teresa Vivaldini e il consigliere Emanuele Mannatrizio.

"76 anni sono un vanto ma anche una grossa responsabilità - ha sottolineato il primo cittadino Laura Magli - non basta solo riempirla ma ascoltarla e viverla. Le edizioni degli anni appena passati sono state monche a causa della pandemia, ora si percepisce un desiderio di partenza ed un rinnovato entusiasmo. Stiamo gettando le fondamenta di una comunità più ampia quella della pianura, in cui il territorio molto vasto che va da Orzinuovi a Montichiari dialoghi in un mondo interconnesso. La nostra fiera non è solo occasione per esporre e vendere prodotti, ma è anche un momento di incontro, scambio culturale, valorizzazione delle tradizioni che ci caratterizzano, storie di passione di impegno e amore per il nostro territorio".