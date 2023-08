Fiera di Orzinuovi: una occasione per tutto il territorio

Giovedì prossimo inaugurerà la 75esima Fiera di Orzinuovi: una grande occasione declinata tra economia, cultura, educazione e tradizione.

La Fiera di Orzinuovi spegne 75 candeline

E' il sindaco Gianpietro Maffoni accompagnato dai suoi amministratori ad introdurre non solo il folto programma, ma le intenzioni e gli obiettivi che hanno spinto, dopo lo stop di 3 anni imposto dalla pandemia, a rimboccarsi le maniche e organizzare un evento che seppur rimanendo ancorato alla sfera delle tradizioni strizza l'occhio al futuro. Nel lontano 1948 è stata organizzata la prima Fiera di Orzinuovi, da allora ogni Amministrazione ha raccolto il testimone credendo che questo evento non solo sia importante per gli orceani ma per tutto il territorio. "Grazie a tutti: a voi che siete qui, alle associazioni, agli sponsor senza i quali sarebbe impossibile per un Comune sostenere un evento di tale portata - ha esordito Maffoni - Quest'anno il tema centrale della Fiera sarà l'Energia. L'energia della campagna, degli animali, della bellezza, della cultura, del cibo, delle nuove tecniche e delle nuove e delle nuove tecnologie, quella elettrica e quella dell'acqua fluviale, l'energia fondamentale del pensiero e dell'infanzia". Hanno fatto le cose in grande per questa 75esima edizione offrendo, è tutto gratuito dalle conferenze agli spettacoli passando per i laboratori, sicuri che questa sarà una festa per tutto il territorio, perché il confini si sono allargati, ora più che mai è necessario, importante e bello fare rete: la Fiera di Orzinuovi è una ocasione per l'intero territorio.

Le immagini

Il programma

Aprirà la Fiera il convegno "L'energia del cielo, l'energia della terra", alle 21 presso la cascina Le Vittorie con il sindaco di Orzinuovi Gianpietro Maffoni, il primo cittadino di Villachiara Laura Bonfiglio, Francesca Nodari, presidente di Fondazione Filosofi lungo l'Oglio, padre Enzo Bianchi, fondatore comunità monastica di BOse, Angelo Baronchelli, presidente Gruppo AB. Tanti i convegni organizzati nei giorni della fiera: "Suinicoltura bresciana: le sfide per restare sul mercato", a cura di Confagricoltura, venerdì alle 10.30, lo stesso giorno alle 16.30 si svolgerà "Cultura botanica: piante velenose e nocive", a cura del Comune di Orzinuovi in collaborazione con Parco Oglio Nord e Fondazione Cogeme, quindi alle 18,30 "L'energia della lentezza", a cura de Gli Amici del raglio, i tre convegni si svolgeranno a Porta Sant'Andrea. Chiuderà questa giornata, alle 20.30 presso il Centro culturale Aldo Moro il convegno organizzato da Coldiretti "Il futuro del cibo non è un laboratorio". Sabato alle 11 in piazza Garibaldi ci sarà l'inaugurazione ufficiale della Fiera e consegna delle benemerenze in piazza Vittorio Emanuele II, alle 19 presso Porta Sant'Andrea, ci sarà l'inaugurazione della mostra dedicata al centenario della nascita del pittore Giacomo Bergomi. Domenica alle 10 presso il Centro Culturale Aldo Moro, Confartigianato ha organizzato il convegno "L'intelligenza artificiale e l'impatto sul lavoro e impresa", alle 17, nello stesso luogo, proiezione e convegno a cura di yoUBe cosmetics "La bellezza della rinascita" e docufilm "La bellezza dopo la violenza". Chiuderà il ciclo di convegni "L'utilizzo dell'acqua del fiume Oglio per scopi idroelettrici e irrigui, alle 9.45 presso Porta Sant'Andrea a cura di Parco Oglio Nord e Comune di Orzinuovi. Tantissimi gli eventi, i laboratori, gli spettacoli, in primis quello di Anna Oxa previsto per sabato sera alle 21.30 presso l'Anfiteatro della Rocca e tanti laboratori per bambini e famiglie che si articoleranno sui quattro giorni, sicuramente ci sono molte buone ragioni per partecipare a questa 75esima edizione della Fiera di Orzinuovi.