"A riveder le stelle" si conferma un successo.

"A riveder le stelle", successo per la terza edizione

In migliaia a testa in su per vedere le stelle. É andato in scena, ieri sera (giovedì 10 agosto 2023), A rivedere le stelle. L’evento organizzato dalla Proloco di Orzinuovi che alla sua terza edizione non ha disatteso le aspettative.

Una suggestiva atmosfera

É stata un’occasione unica e speciale, quella accolta nell’incantevole valle dell’Oglio di Barco, per riunirsi in compagnia immersi nella natura. Un richiamo dall' eco seducente, che ha portato nel borgo migliaia di persone. Ad impreziosire la serata un suggestivo ed ammaliante gioco di luci e una band decisamente trascinante. Un’atmosfera che solo la valle dell’Oglio sa regalare. E se anche ieri sera, le costellazioni non hanno offerto l’attesissimo momento per dare voce ai propri desideri, complice un cielo coperto dalle nuvole, è bastata l’esperienza en plain air per creare un ricordo indelebile.

