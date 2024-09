Una domenica sera dedicata ai giovani. Così la comunità di Longhena li ha celebrati e applauditi.

Una serata per celebrare i giovani

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale del piccolo paese bassaiolo ha organizzato una cena con musica dal vivo e a seguire una serata con dj set in piazza. Grande fermento e frequenza grazie ai truck food by Good Fish, ai panini gourmet, ai golosi fritti e alla mitica paella. Il tutto è stato accompagnato dagli squisiti drink by Bar Il Rifugio.

Ma la serata non è stata solo musica e buon cibo. A rendere il tutto ancor più emozionante e coinvolgente sono stati i momenti importanti dove la comunità ha potuto condividere l’orgoglio delle famiglie degli studenti e delle studentesse meritevoli, presenziando alla consegna delle borse di studio e degli attestati di merito.

I giovani sono la nostra priorità

"Da alcuni anni, per l'Amministrazione comunale la consegna delle borse di studio è un momento molto importante a cui teniamo tantissimo - ha spiegato Rita Caravaggi - Quest’anno, per festeggiare, abbiamo pensato di farlo durante una bella serata di musica. Il nostro piccolo Comune da sempre investe risorse nel piano di diritto allo studio perché l'insegnamento e l'educazione dei nostri ragazzi è tra le nostre priorità. L'attività mentale dello studio ha un'importanza rilevante, significa essere in grado di aprire la mente e il cuore per affrontare le sfide della società di oggi. E una delle sfide più grandi è proprio quella educativa. Educare significa "tirar fuori, trarre". Mi auguro che gli insegnanti di questi nostri ragazzi e ragazze non solo abbiano fatto apprendere loro nozioni, ma abbiano contribuito significativamente a scoprire e coltivare le loro passioni. Quelle passioni che fanno alzare dal divano, lasciare da parte il cellulare, che richiedono sacrificio, impegno, lavoro duro, ma che fanno stare bene!".

Dopo il discorso del sindaco Caravaggi anche il parroco, don Giampietro, si è congratulato con i ragazzi e le ragazze che grazie al loro impegno hanno raggiunto brillanti risultati in ambito scolastico rispetto l’anno 2023-2024.

In particolare Asia Ferrari, Giulia Anni, Andrea Maria Zotto, Francesca Mainardi, Gloria Parolini, Elisa Moioli, Rebecca Botta, Emma Violante Gorlani.