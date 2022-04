in castello

Dopo l’esposizione su Vittorio Fusari, il sodalizio celebra l’anniversario con una collettiva

Quarant’anni di passione fotografica e di scatti realizzati dai soci in mostra nella galleria espositiva di Castello Oldofredi grazie alla mostra allestita dal gruppo Iseo Immagine per celebrare il 40esimo anniversario di fondazione. L’esposizione, visitabile fino all’8 maggio, è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 tranne nelle giornate di lunedì e il mercoledì mattina.

Quarant’anni di passione per la fotografia con Iseo Immagine

Si va da "Sguardo sul paese" di Pietro Nazzari, omaggio allo storico presidente e insegnante di arte e fotografia Basilio Tabeni e dedicata al confronto tra la Iseo di ieri e di oggi, ai lavori di Beppe Contino sulla Franciacorta, passando poi per gli scatti di Alessandro Vitrone sul mondo dei pesci e quelli di Salvatore Labrozzo, che ha i6alarì di Bagolino. Ma non solo, ci sono anche le "Cartoline dall’America" di Gianfranco Foresti, gli animali esotici ritratti da Danilo Bonardi e i mossi della "Danza Uzbeca" di Giusi Rolfi. E poi ancora il body painting di Albino Chiari, i "Pattern" di Michele De Fabritiis, gli scatti in bianco e nero del Malawi di Franca Perletti ne "Una volta al mese a Mawilinga", e "Dietro il velo, i talenti delle donne" di Mariangela Bertoloni. Infine, spazio anche a Peter Metcalf con "La regina si libera", Luca Guarnerio con 2Pixels", Basilio Tabeni con "Shalateen, l’altra arte", e alle manipolazioni fotografiche di Giorgio Guaini.

"All’inaugurazione c’erano una settantina di persone - ha commentato il presidente, Pietro Nazzari - Nei week end e anche durante la settimana la mostra è ben visitata. Essendo una collettiva senza un nome noto che richiamasse il pubblico non ci aspettavamo tante persone".

E’ stata invece spostata nei locali dell'Ufficio turistico di Monte Isola la mostra "Vittorio Fusari, la rivoluzione attraverso il cibo". Dopo il successo che l’esposizione ha avuto a Iseo, si è deciso di prorogare la mostra in una nuova location. Verrà inaugurata domani, sabato, e sarà aperta fino al 29 maggio.