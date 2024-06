Dopo 10 anni tornano le Veroliadi

Le "Olimpiadi" di Verolanuova sono ufficialmente iniziate con una grande cerimonia che ha conquistato tutto il paese.

Veroliadi

Domenica 23 giugno 2024 nei giardini del Municipio si sono date appuntamento ben 26 realtà associative del paese per la serata inaugurale delle tanto attese Veroliadi. L'evento organizzato da Pro Bono, Guroppo Sportivo Verolese, Giovani X Verola e col patrocinio del Comune, ha lo scopo di creare vari momenti conviviali per la comunità attraverso una serie di tornei sportivi, che si svolgeranno a luglio e settembre, far conoscere le varie realtà associative e raccogliere fondi per queste.

"Complimenti per questa iniziativa che ha avuto naturalmente il nostro sostegno - così ha esordito il sindaco Stefano Dotti - E' un grande orgoglio avere qui tante associazioni perché ci rendiamo conto che loro sono una grande forza: grazie per tutto quello che fate. Questa grande festa ha anche lo scopo di avvicinare i giovani alla vita di paese, affinché si avvicinino alle associazioni ma soprattutto riescano a sentirsi parte del paese, sperando che si innamorino sempre di più di Verolanuova e rimangano qui".

Parole sottoscritte anche dall'assessore Mariangela Nervi che si è congratulata nel vedere le tante associazioni di Verolanuova, ben 26, unite per un unico evento.

La cerimonia

Dopo il saluto da parte degli organizzatori e delle autorità le associazioni hanno sfilato in corteo con i loro stendardi in piazza della Libertà passandosi la torcia con la quale è stato acceso il braciere "olimpico" a fine serata: le Veroliadi sono così ufficialmente iniziate. Il programma prevede: torneo di beach volley (1-6 luglio), nuoto ( 5 luglio)K, basket 3vs3 (8-12 luglio), tennis (13 luglio), calcio 3vs3 (15-26 luglio), atletica (19 luglio), padel (21 luglio), calcio balilla e ping pong (1 settembre), freccette (6 settembre), equitazione (14 settembre).