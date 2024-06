Addio a Claudio Raggi presidente della Fondazione Boschetti

Claudio Raggi, 61 anni, è mancato improvvisamente domenica 9 giugno 2024 all'affetto dei suoi cari, le esequie sono state celebrate oggi (mercoledì 12 giugno 2024) dal vicario Gaetano Fonatana.

Claudio Raggi

Una persona gentile, competente, che ha lasciato il segno in quanti lo hanno conosciuto. Originario di Verolanuova, direttore generale Avr sede Lombardia, in paese è molto conosciuto per aver ricoperto da 10 anni il ruolo di presidente nella Fondazione Boschetti, Lachini, Bellegrandi che gestisce appunto l'asilo Boschetti. Si è sempre distinto per professionalità e desiderio di mettersi al servizio della comunità che in questi giorni si è stretta al dolore della famiglia.

Le esequie

Oggi è stato celebrato il rito funebre nella basilica di San Lorenzo, tantissime le persone che hanno voluto partecipare testimoniando la loro vicinanza alla famiglia. A officiare la funzione il vicario Gaetano Fontana amico d'infanzia di Raggi.

"Claudio aveva il senso del dono: delle sue capacità, della sua disponibilità. Claudio viveva il linguaggio dell'amore: non sarai mai dimenticato", così il vicario durante l'omelia.

Le testimonianze

Al termine della messa il sindaco Stefano Dotti, un rappresentante delle insegnanti, uno dei genitori ed i figli hanno voluto lasciare il loro personale ricordo ricco di emozione. Emerge il ritratto di un uomo capace di mettersi al servizio del prossimo con grande senso del dovere, sempre in modo propositivo, delicato ed estremamente competente.