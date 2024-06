Respect Festival: tre giorni dedicati alla bellezza della cultura

Successo record per la serata inaugurale del Respect Festival che tradizionalmente si svolge nel Parco Nocivelli di Verolanuova.

Respect Festival

La prima serata, che si è svolta ieri venerdì 14 giugno nella tensostruttura del Parco Nocivelli, ha visto come protagonisti gli allievi della scuola di ballo We got the attitude diretta da Claudia Mor che assieme a Stefano Zanoli, presidente di Giovani X Verolanuova, ha ideato e organizzato l'evento.

"Quest’anno lo spettacolo ha trattato un tema molto molto importante e allo stesso

tempo delicato: il Coraggio. - ha spiegato Mor - Dalla sua traduzione latina in cui trovare

la radice più pura abbiamo tratto il titolo dell’ Hip Hop Event, ANIMO.

100 ballerini ci s-travolgeranno danzando non soltanto con il corpo,

ma anche con l’anima e lanceranno il loro messaggio sociale per

lasciare agli spettatori qualcosa di forte su cui riflettere e da cui trarre

la possibilità di migliorare se stessi"

I prossimi eventi

Il festival è articolato sue tre giornate se venerdì protagonista è stata la danza, stasera, sabato 15 giugno, sarà il canto. L'appuntamento è alle 21 in piazza della Libertà a Verolauova con il live contest per band ed artisti emergenti. Domenica invece sarà tutta dedicata allo sport con esibizioni e tornei di inclusione dalle 10 alle 12 nel campo da basket dello Stadio Bragadina.