Avis e Aido "giocano" sulla terra rossa per sensibilizzare al dono

Un torneo di quarta categoria di casa a Manerbio

Un torneo di tennis dedicato ad Avis e Aido. Ha preso il via una manciata di giorni fa l’evento sportivo ideato per sensibilizzare al dono con la preziosa collaborazione della Professional tennis School Manerbio: una realtà, quella del Tennis club, che sta facendo passi da gigante sul territorio. Ma che cos’hanno in comune lo sport, Avis e Aido? Tutto. Perché lo sport è vita e senza il dono le vite di tantissime persone non potranno continuare, non potranno essere aiutate, curate, salvate.

Le parole del maestro del Tennis club

Lo sa bene il maestro Sergio Gelmini che ha organizzato, con le due realtà associative un torneo di quarta categoria che ha preso il via sabato nel tardo pomeriggio. «Durante il torneo ci sarà modo di sensibilizzare al dono e dare tutte le informazioni possibili per far conoscere l’operato di fondamentale importanza di Avis e Aido – ha spiegato – Siamo felicissimi di poter collaborare con queste due associazioni che sono molto presenti e attive sul territorio, ma serve fare ancora di più, e per poter raggiungere risultati ancora più grandi serve il contributo di tutti!».

Il commento delle associazioni

«Da che mondo è mondo l’Avis promuove il dono del sangue e della vita in sinergia con lo sport. La nostra sezione ha reclutato nuovi volontari nel basket, nel ciclismo, nel calcio, nella pallavolo, nella ginnastica artistica e, quest’anno grazie alla proposta dei fratelli Alberto e Sergio Gelmini scendiamo anche sul campo in terra battuta, in cordata con gli amici di Aido Manerbio - hanno fatto sapere dal consiglio direttivo manerbiese - Un’iniziativa bellissima che ci ha resi molto felici. Grazie alla disponibilità di Alberto e Sergio abbiamo potuto consegnare alle iscrizioni del torneo i nostri gadget e la nostra simpatica chiavetta usb che ritrae il personaggio del murales della nostra sede di via Palestro 49. Al suo interno le schede di iscrizione alle nostre due realtà. Ci piace stare dalla parte di chi scende in campo e gioca, così attraverso questi eventi siamo al loro fianco e portiamo in campo il nostro volontariato da braccio teso. Un grazie di cuore agli atleti che hanno scelto di giocare questo trofeo come ai fratelli Gelmini e alla Professional Tennis School per aver scelto oltre ad ospitarci di devolvere il ricavato delle partecipazione alle nostre associazioni per la vita».

AAA, pubblico e tifosi cercansi

Le partite si disputeranno dalle 17 alle 21 tutte le sere, ovviamente chi vorrà potrà partecipare come pubblico, domenica (tempo permettendo) si giocherà la finale.