Concerto Fabius Constable & Celtic Harp Orchestra a Orzinuovi

Il concerto Fabius Constable & Celtic Harp Orchestra andrà in scena a Orzinuovi giovedì 5 gennaio 2023 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a partire dalle 20.45.

Concerto, per chiudere le festività in musica

Il percorso espositivo della "Mostra Vincenzo Foppa - Lo Stendardo di Orzinuovi", che il giorno 5 gennaio 2023 sarà chiusa al pubblico, aprirà eccezionalmente le porte della Rocca di San Giorgio per accogliere il M° Fabio Conistabile (in arte Fabius Constable) e i suoi arpisti . Un tributo doveroso che i musicisti dell Celtic Harp Orchestra intendono rendere alla personalità di Vincenzo Foppa, bresciano originario di Bagnolo Mella, mentore e protagonista del Rinascimento lombardo che ha affermato il suo magistero prospettico e la sua intuizione di spazialità architettonica.

E fra le trentatre opere che compongono l'esposizione risuoneranno centinaia di corde di arpisti e di un direttore avvezzi a "dialogare" che illustri artisti del presente e del passato. Dislocati, come lo sono le opere esposte, fra le cinque sezioni in cui è stato ideato il percorso: La potenza dell'immagine; L'energia della materia; La forza dell'anima; Desiderio di memoria: Obliare per rinascere; L'incanto della Grazia. In perfetta sintonia con il carattere metalinguistico e interattivo della mostra, in una luce metafisica che permea il reale e lo contiene, Fabius Constable con la voce della soprano Donatella Bortone e alcuni arpisti della mastodontica compagine orchestrale di arpe conosciuta a livello internazionale con nome di Celtic Harp Orchestra, presenteranno in anteprima un' interpretazione inedita di alcune delle Orazioni di San Gregorio Magno appositamente composte in onore dello Stendardo Di Orzinuovi "tornato" alla sua comunità di origine dopo 113 anni. Curatore il prof. Roberto Consolandi e all'amministrazione comunale.

Fabius Constable

Alla conduzione il il famigerato M° Fabius Constable, nome d’arte che da vent’anni identifica l’italianissimo comasco Fabio Conistabile musicista polistrumentista , compositore , virtuoso dell’arpa e direttore della Celtic Harp Orchestra. La sua sensibilità interpretativa e l’inconfondibile stile compositivo sono valsi a lui e all’ensemble di arpe più conosciuto e apprezzato del panorama

internazionale centinaia di recensioni, collaborazioni illustri – Arnoldo Foà, Willi Burger, Andrea Bocelli – e diversi riconoscimenti per l’impegno e la capacità divulgativa del made-in-Italy nell’ambito musicale e della cultura italiana. Persino i reali d’Inghilterra sono rimasti incantati dalla musica espressamente composta in occasione della nascita della principessa Charlotte, secondogenita dei Duchi di Cambridge William e Kate.

La storia

La Celtic Harp Orchestra nasce nel 2002 da un curioso e fortunato esperimento di Fabius Constable, suo fondatore e direttore. Da allora non solo mantiene stabilmente l’organico arpistico più corposo al mondo ma intraprende un fitta attività concertistica che evolve dalla musica tradizionale fino a proporre un repertorio originale e raffinato di composizioni che traggono dalla cultura italiana e si fondono magistralmente con tutte le culture e i generi musicali passati e moderni. I suoi concerti dal sapore internazionale trasportano il pubblico in un vero e proprio spettacolo multisensoriale che ne amplificano l’impatto sonoro e visivo. Insignita di prestigiosi riconoscimenti istituzionali , la Celtic Harp Orchestra è da sempre testimonial e porta bandiera della più radicata tradizione italiana per il costante impegno nell’ambito del sociale e della diffusione del patrimonio culturale italiano.