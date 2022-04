iseo

L'iniziativa dell'Amministrazione in occasione del festival Franciacorta in fiore.

Un concorso fotografico per promuovere il territorio nell’ambito della rassegna Franciacorta in Fiore, in programma dal 20 maggio al 5 giugno.

"Balconi e vetrine in fiore" Al via il contest fotografico

Si intitola «Balconi e vetrine in fiore» il contest organizzato dal Comune di Iseo. Il concorso, alla sua prima edizione, prevede la produzione di scatti fotografici aventi come soggetto la composizione di esposizioni floreali con decorazioni, realizzate dal partecipante su balconi o vetrine commerciali del territorio comunale e allestiti per la primavera. Temi e colori sono liberi.

La partecipazione è gratuita e riservata a privati cittadini di Iseo e frazioni e agli esercenti: i primi dovranno inviare la foto del loro balcone o del terrazzo decorato con fiori e piante, mentre i secondi della vetrina del negozio.

Le domande dovranno essere inviate a info@comune.iseo.bs.it, oppure con consegna cartacea all’Ufficio Protocollo, entro il 5 giugno.