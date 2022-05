iseo

Le iniziative sono organizzate nella sede di via Mirolte

Ripartono il laboratorio Abiti in officina e lo spazio dell’isola dell’usato a Casa Marianna. L’appuntamento con le due iniziative del circolo Acli di Iseo è nella sede di via Mirolte.

Acli: ripartono il laboratorio di cucito e l’isola dell’usato

L’isola dell’usato è aperta il martedì, il venerdì e la domenica dalle 9.30 alle 12 e il sabato dalle 16.30 alle 18.30. Vi si può trovare abbigliamento per tutte le età, libri, oggettistica, giocattoli e non solo. Per maggiori informazioni e per consegne dell’usato contattare la presidente Sandra Mazzotti al 348.7621546.

Ogni mercoledì riparte nella sede di Casa Marianna anche il laboratorio Abiti in officina. Vengono stirati e riparati indumenti sostituendo cerniere, riparando buchi e strappi e accorciando orli. A chi porta i capi da sistemare si chiede un piccolo contributo per sostenere le donne che lavorano in officina e le loro famiglie.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto «Lavoro solidale». L’obiettivo è creare opportunità per l’inserimento lavorativo a favore di donne disoccupate che, in questo modo, possono integrare il reddito familiare.