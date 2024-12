Youth League Karate a Jesolo: Karate Nakayma di Rezzato presente con sei atleti.

A Jesolo

A partire da mercoledì 4 dicembre 2024 a domenica 8 dicembre 2024 a Jesolo (Venezia) giungeranno oltre 4mila giovani provenienti da 81 nazioni per la Youth League Karate. La manifestazione sarà ospitata all'interno del Palazzo del Turismo e curata dalla Fijlkam aderente alla Wkf, dalla Multisport Veneto e Asi Karate Veneto vedrà i giovani atleti suddivisi nelle specialità del Kata e Kumite, maschili e femminili, e distribuiti nelle categorie Under 21, mercoledì, Junior giovedì, cadetti venerdì e sabato, under 14 domenica seguiti da 908 maestri - allenatori.

Gli atleti partecipanti alla Youth League Karate

Tra gli oltre ottocento atleti in arrivo da tutta Italia ci sarà anche la Karate Nakayama di Rezzato ( Brescia) con sei atleti, gli U21 Giada Cornolò, Gabriel Piemonte, Thomas Rizzati ed gli U14 Mariachiara Arena, Gabriele Filippi, Sofia Palombi accompagnati dal presidente –coach maestro Michele Cornolò.

Tra gli italiani nella categoria kumite Junior – 68 kg. ci sarà Alvise Toniolo della Sport Target Castelfranco che ai mondiali junior disputatisi a Jesolo l’ottobre scorso ha conquistato l’argento per poi vincere gli Open di Toscana e gli Open di Lubiana mentre per il settore femminile ci sarà la trevigiana, che però veste il karategi della veneziana Shotokan Ryu, Graziella Annael Ecchili, campionessa del mondo junior cadetti – 61 kg. Ci sono atleti cha arrivano dai cinque continenti anche con voli intercontinentali da Aruba , Australia, El Salvador , French Polynesia, Jamaica, Nuova Caledonia, Korea, Trinidad Tobago.

Le nazioni con il maggior numero di partecipanti

Queste le nazioni con il più alto numero di partecipanti :

Italia 869, Ukraina 254, Germania 230, Croazia 191, Francia 180, Bosnia Erzegovina 158, Spagna 130, Slovacchia 128, Portogallo 125, Polonia 123, Romania 119.