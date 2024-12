19enne gira per strada con un coltello: beccato dalla Locale.

Beccato dalla Locale: nei guai un 19enne

Attimi di grande apprensione a Rezzato dove un giovane di 19 anni si aggirava con fare sospetto in via Kennedy. Alla vista della pattuglia della Polizia Locale si è mostrato subito molto nervoso, comportamento che è stato notato da parte degli agenti del comando della Polizia Locale. Il 19enne era intento ad occultare il coltello all'interno dello zaino che aveva sulle spalle.

Prende a calci gli agenti

Gli agenti, una volta avvicinatesi al giovane, lo hanno sottoposto a perquisizione: da quest'ultima è stato rinvenuto il coltello. Durante il controllo il giovane he cercato di darsi alla fuga ma è stato prontamente fermato da parte degli Agenti i quali sono stati presi a calci. Il 19enne è stato quindi bloccato e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici in quanto, alla richiesta, non era in grado di esibire un documento identificativo teso ad attestare la regolare presenza sul territorio nazionale.