Strane figure in legno nel capoluogo e nelle frazioni: un mistero natalizio?

Strane figure in legno ad Offlaga

Da alcuni giorni, in tre differenti posti del comune e precisamente una al parco Motta in Faverzano, una in piazza a Cignano e una alla periferia di Offlaga, sono apparse delle strane figure in legno color oro, rappresentanti un cammello con una persona a fianco.

Tutte sembrano pronte ad incamminarsi e puntano verso un luogo in aperta campagna. All’apparire di questi personaggi, nei bar e nei negozi, hanno iniziato a rincorrersi svariate voci.

Un "mistero"

C’è chi dice che sono opera di qualche burlone, altri che, osservando il vestito hanno sentenziato che questi personaggi giungano da lontano. I più informati propendono per l’ipotesi che siano stati collocati lì in preparazione una qualche rappresentazione, altri che queste immobili figure attendono una traccia dal cielo per potersi muovere.

Oltretutto portano con sé dei contenitori, ma non si ha conoscenza del contenuto, qualcuno sostiene che contengano qualcosa di prezioso, altri per qualcosa di più fumoso, fattostà che anche qui le idee sono variegate.

Abbiamo provato a chiedere qualcosa a chi solitamente prepara qualcosa per Natale, ma le bocche sono cucite, al massimo ci dicono: «basta attendere e il mistero sarà svelato».

E il popolo è in attesa che questi personaggi si muovano verso la loro meta, e a noi non resta che aspettare l’evolversi della situazione. State sintonizzati su questi canali.