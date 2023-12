Dalle più piccole di 8 anni alle più rodate hanno regalato grandi emozioni; a Jesolo ottima performance delle Gold

Viral Sport fa il pieno di medaglie ai Nazionali

Tra le oltre 900 atlete provenienti da tutta Italia che hanno brillato al Campionato Nazionale Aics di Ginnastica Artistica (andato in scena nel weekend dell’Immacolata a Cesenatico) ci sono anche 40 ragazze dei gruppi agonistici dell’asd Viral Sport di Rovato e Camignone.

«Dalle più piccole di 8 anni (emozionatissime alla loro prima gara nazionale) alle più grandi di 16, accompagnate dai tecnici Silvia Righi, Silvia Roveglia, Laura Farimbelli, Rebecca Mangiavini e Wendy Seminario, hanno portato a casa una serie di medaglie che ci riempiono di orgoglio e ci ripagano di tutto il lavoro svolto in palestra durante l’anno», hanno commentato le insegnanti.

Il resoconto, del resto, parla da sé e non ha bisogno di molti commenti. La competizione ha preso il via venerdì 8 dicembre e Greta Bogarelli ha conquistato il titolo di campionessa nazionale terzo grado open cat. Junior, mentre nella categoria Junior punti 3 Giulia Capodiferro ha ottenuto il bronzo nel concorso generale e Carlotta Ferraresi il settimo posto alla trave.

Sabato è stato il turno delle piccole. Per la categoria punti 1 A hanno gareggiato Caterina Baroni, Ana Luisa De Almeida Druda e Marta Paccani; Caterina e Marta si sono classificate quinte pari merito nella classifica generale e sono state premiate rispettivamente prima e seconda alla trave, mentre Ana Luisa si è classificata ventinovesima su 43 ginnaste.

Per la categoria punti 1 B hanno gareggiato Eleonora Orizio (seconda al generale), Chiara Lancini (settima), Ilenia Murroni (dodicesima), Elisa Casanova (tredicesima) e Anita Zammarchi (undicesima). Anita ed Elisa hanno inoltre conquistato il primo e secondo posto al corpo libero.

Per la categoria C punti 1 hanno gareggiato Sofia Calvia, Camilla Chebbi, Laura Corsini e Giulia Tavera, che ha vinto il titolo di campionessa nazionale. Camilla e Sofia si sono classificate al quarto e quinto posto vincendo rispettivamente il primo posto alla trave e al volteggio. Ottima gara anche per Laura. Per punti 1.5 cat. B Irene Saloriani e Giorgia Arnone si sono piazzate sedicesima e diciassettesima nella classifica generale con un primo posto al volteggio per Giorgia. Martina Bonaffini ha ottenuto il secondo posto al volteggio e il terzo alle parallele a pari merito con Emma Gerri; Anita Turra terza al corpo libero e prima alle parallele, Chiara Zanirato sesta alle parallele.

Per la categoria punti 1,5 A Cloe Bornardi si è posizionata al nono posto nella classifica generale e seconda al volteggio. Nella sua categoria avrebbe dovuto gareggiare Angelica Mangiavini che ha dovuto rinunciare alla vigilia della partenza.

Domenica, ultimo giorno di competizione, per i punti 1,5 hanno gareggiato due squadre: la prima composta da Sonia Murroni, Marta Ramera e Cecilia Schioppetti, la seconda da Irene Caceffo, Anita Chiari, Bianca Muccio, Asia Colosio e Gloria Foresti che hanno vinto la coppa del primo posto. Bianca ha conseguito il titolo di campionessa nazionale nella categoria Juniores, mentre Irene lo stesso titolo nella categoria Seniores. Anita ha conquistato il terzo posto per la categoria C e Gloria il secondo al corpo libero e terzo alla trave. Ottima gara anche per Asia.

Per i punti 2 ha trionfato la squadra di Fabiola Capitanio, Lucrezia Ferrari, Laura Gatti (quarta nel generare e prima alla trave), Elena Macaveiu, Alessia Malavasi e Letizia Massetti. Per i punti 2 cat. C si è aggiudicata il secondo posto al generale Alessia, seguita da Letizia, terza, e Lucrezia, quarta (nonché terza al volteggio e trave). Gloria Boldi si è classificata seconda al volteggio e terza alle parallele, mentre per la cat. Junior Francesca Rizzini si è piazzata terza al volteggio; buona gara anche per Daria Sarnico. «Infinite soddisfazioni ed emozioni che non finiscono qui», hanno proseguito le insegnanti

Lo scorso weekend, infatti, la squadra Gold Under 12 era impegnata nella finale Nazionale a Jesolo, con Camilla De Carolis, Giulia Gilberti, Paola Liuzza, Esmeralda Menegari e Giulia Marinaccio accompagnate dai tecnici Francesca Morotti (ginnasta olimpica ad Atlanta ’96) ed Elena Lancini a misurarsi contro le migliori 40 squadre d’Italia. Una prestazione che ha garantito alle ragazze il 17esimo posto a livello nazionale e il terzo gradino del podio in Lombardia.

Un altro gruppo di ginnaste agoniste accompagnato da Silvia Righi e dagli allenatori Veronica Ippolito, Rebecca Mangiavini e Laura Breda, è andato in Germania per partecipare alla gara Gymfinity International, una platea importante con atlete provenienti da tutta Europa.

Ecco le foto