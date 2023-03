Straordinaria Orzinuovi: vince la finale di Coppa Italia di Serie B

di Valerio Zeccato

Una strepitosa Agribertocchi Orzinuovi solleva al cielo la Coppa Italia LNP Serie B. Alla E-work Arena di Busto Arsizio gli orceani di coach Marco Calvani hanno avuto la meglio sulla Sebastiani Rieti di coach Dell’Agnello chiudendo i 40’ con un ventello di vantaggio (66-45). Un grandissimo risultato che proietta Orzibaket nella storia in quanto nessuno mai era riuscita prima a vincere in Serie B nella stessa stagione Supercoppa e Coppa Italia. L’Agribertocchi Orzinuovi ci è riuscita e per il presidentissimo Francesco Zanotti e tutto il suo staff è un risultato esaltante e meritato dopo l’ultima stagione amarissima coincisa con la retrocessione in A2. La squadra è stata costruita con grande juicio e l’averla impostata e affidata ad un coach di grande esperienza e carisma come Marco Calvani è stata la classica ciliegina sulla torta.

Finale combattuta

Come da pronostico la finale non è stata bella ma combattuta almeno per una mezzora, poi capitan Gasparin e compagni hanno schiantato la resistenza dei laziali che nell’ultimo quarto hanno realizzato solo 3 punti contro i 20 di Orzinuovi. Gran bel lavoro di tutta la squadra, ma sugli scudi nella finalissima il play Emanuele Trapani, la “scheggia impazzita” dei biancoblu, miglior realizzatore della partita con 17 punti, premiato come Mvp della finale e “pistolero”, grazie alle sue impressionanti serpentine e alle sue tremende accelerazioni ha schiantato spesso e volentieri la difesa di Rieti. Al termine della due giorni di Busto Arsizio Nicolas Alessandrini è stato eletto Mvp della Final Four per le due superbe prestazioni, soprattutto quella in semifinale contro Vigevano dove in tutta partita non ha sbagliato una conclusione.

La soddisfazione di coach Calvani

In sala stampa, dopo la tradizionale doccia forzata dai giocatori, coach Marco Calvani ha così analizzato il trionfo orceano.

“Siamo contenti dei risultati pieni ottenuti nelle due manifestazioni fino ad oggi. Grande soddisfazione per il club che aveva già fatto una finale di Coppa e l’aveva persa. I giocatori sono stati bravissimi mentalmente, grande merito per come la squadra è riuscita a tenere Rieti che è l’unica squadra che fino ad oggi in Serie B ha perso in campionato una sola partita. I meriti sono sempre a metà di quello che tu fai e quello che ti concedono gli avversari. E poi colgo l’occasione per fare pubblicamente grandi ringraziamenti ai fisioterapisti Davide Bettera e Michele Brognoli perché anche noi abbiamo avuto problemi e acciacchi e loro hanno fatto tanto lavoro. Ringrazio il nostro preparatore atletico perché se la squadra c’è fino in fondo è merito suo e del suo lavoro. E poi al grande lavoro che fa il vice allenatore Matteo Mattioli nel fornire le indicazioni sugli avversari.

Il tabellino

VI.DA.SI. Real Sebastiani Rieti - Agribertocchi Orzinuovi 45-66

Parziali dei quattro quarti: 11-20, 18-12, 13-14, 3-20.

VI.DA.SI. Real Sebastiani Rieti: Alessandro Paesano 11 (3/7, 1/1), Alessandro Piazza 10 (0/3, 2/5), Riccardo Chinellato 7 (3/9, 0/4), Marco Contento 7 (2/2, 1/8), Simone Tomasini 4 (2/5, 0/3), Alessandro Ceparano 4 (2/4, 0/2), Franko Bushati 2 (1/1, 0/6), Giordano Pagani (0/1, 0/0), Lorenzo Piccin (0/0, 0/3), Alessio Mazzotti (n.e.), Andrea Leonetti (n.e.), Gianluca Frattoni (n.e.).

Tiri liberi: 7 / 7 - Rimbalzi: 30 9 + 21 (Simone Tomasini 6). Assist: 10 (Alessandro Piazza, Riccardo Chinellato, Marco Contento, Simone Tomasini, Franko Bushati 2)

Agribertocchi Orzinuovi: Emanuele Trapani 17 (5/9, 1/2), Ennio Leonzio 13 (2/4, 2/8), Giovanni Gasparin 11 (1/1, 3/5), Nicolas Alessandrini 9 (3/7, 1/3), Riziero Ponziani 8 (4/10), Mattia Da campo 6 (3/3, 0/2), Destiny Agbamu 2 (0/0, 0/0), Marco Planezio (0/1, 0/4), Alessandro Procacci (0/0, 0/2), Emanuele Carnevale (n.e.).

Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 43 11 + 32 (Mattia Da campo 8). Assist: 14 (Nicolas Alessandrini, Marco Planezio 4).