Non c'è due senza tre: l'oro nel Volley a Parigi 2024 è il terzo (clamoroso) per Roncadelle

Ed è oro, a Parigi 2024, per il Volley femminile. Al termine di una strepitosa gara contro gli Stati Uniti, le Azzurre hanno portato a casa l'oro per tre set a zero, un oro che fa probabilmente di Roncadelle la città più olimpica del mondo. La cittadina alle porte di Brescia, novemila abitanti, ha infatti dato i natali a ben tre ori olimpici.

Volley femminile, trionfa l'Italia (guidata da Anna Danesi di Roncadelle)

La capitana della Nazionale femminile di volley è infatti Anna Danesi, anche lei di Roncadelle come Alice Bellandi, oro nel judo, e come Giovanni De Gennaro, che ha trionfato nella canoa slalom. Uno, due, tre. Una coincidenza che sembra un clamoroso errore statistico, ma che invece è assolutamente realtà. E davvero ora la festa, non solo per Roncadelle ma per tutto l'Italia, è davvero triplice, se si pensa tra l'altro che mai la Nazionale di Volley era arrivata ad un risultato del genere alle Olimpiadi. Allenata dall'argentino naturalizzato italiano Julio Velasco, dopo l'impresa riuscita di superare la Serbia nei quarti di finale e la Turchia in semifinale, oggi la Nazionale hanno spazzato via le Statunitensi con una partita mozzafiato.

L'oro di Giovanni De Gennaro

Tornando a Roncadelle e al suo clamoroso tris d'ori olimpico, il primo trionfo è stato firmato da Giovanni De Gennaro, 32enne già oro olimpico nella canoa slalom, specialità kayak monoposto (K1). Allo stadio nautico di Vaires-sur-Marne nella finale è sceso in acqua come ottavo della classifica provvisoria, ma qui il Carabiniere di Roncadelle si è letteralmente superato sciorinando una prestazione esemplare, un vero e proprio capolavoro che lo ha issato in vetta alla classifica. Medaglia d’oro per il roncadellese (alla sua terza partecipazione alle Olimpiadi) davanti al francese Castryck e allo spagnolo Echaniz.

L'oro di Alice Bellandi

Un quarto d'ora più tardi, nella stessa giornata, è arrivato il trionfo della ventiseienne Bellandi, pure lei roncadellese. L’azzurra (prima nel ranking mondiale) non ha avuto un cammino facile ma è stata bravissima a superare tutti gli ostacoli (l’ostica brasiliana Aguyar e l’ucraina Lytvynenko e in semifinale la portoghese Sampaio) approdando alla finale per la medaglia d’oro contro l’israeliana Inbar Lanir (judoka campionessa del mondo nel 2023). Incontro molto combattuto che la roncadellese ha fatto suo con un’altra prestazione da incorniciare.

«È il sogno di sempre. Non so cosa dire - le parole a caldo di Alice a Parigi -. Mi sembrava troppo grande per essere mio, invece è realtà! L’ho sognato tutte le notti, ci ho lavorato ogni singolo giorno, ci ho pianto una vita intera… e finalmente è arrivato. Non ci posso neanche credere, mi sembra un sogno. Tutta la mia famiglia, le persone che amo sono qua. Grazie a tutti».

Chi è Anna Danesi, la capitana delle Azzurre del Volley oro a Parigi

A completare il terzetto e a rendere ancora più clamorosamente vero, in questo caso, l'antico adagio "non c'è due senza tre", ci hanno pensato le Azzurre guidate da Danesi. Nata a Brescia il 20 aprile del 1996, ruolo centrale vive a Roncadelle. Oltre 200 presenze con la Nazionale femminile da quest’anno è diventata anche il capitano. Ha già partecipato a due Olimpiadi (Rio 2016 e Tokyo 2020) e gioca nella Pro Victoria Monza in Serie A. Con la casacca azzurra ha vinto l’Europeo nel 2021 (dove è stata premiata come miglior centrale del torneo), nel 2022 l’oro alla Volleyball Nations League e il bronzo al Mondiale (dove è risultata ancora la miglior centrale della manifestazione), quest’anno ha conquistato un altro oro alla Volleyball Nations League.