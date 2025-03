Rose Villain: il firmacopie a Elnòs Shopping.

Il firmacopie di Rose Villain

Appuntamento giovedì 20 marzo 2025 a partire dalle 18 nello Spazio Eventi al primo piano del Meeting Place di Roncadelle: la cantante incontrerà i suoi fan per un esclusivo firmacopie del suo nuovo album "Radio Vega" che segna il completamento della sua trilogia discografica. Il rilascio è in programma per venerdì 14 marzo 2025, a poche settimane di distanza dal ritorno dell'artista sul palco del Festival di Sanremo con la hit "Fuorilegge".

Come fare

L'accesso al firmacopie sarà regolato tramite pass, disponibili da lunedì 17 marzo 2025 presso l'Infopoint del Meeting Place. Per ritirare il proprio pass, sarà sufficiente presentare il CD/vinile e lo scontrino di acquisto o la prevendita. I primi 150 fan che ritireranno il pass avranno accesso a partire già dalle 17.00, mentre tutti gli altri potranno entrare successivamente. Il pass garantirà anche la possibilità di scaricare la foto con l'artista dal portale dedicato, al termine dell'evento.