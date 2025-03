A Elnòs Shopping arriva Gaia per il firmacopie.

Firmacope a Elnòs Shopping

Appuntamento lunedì 7 aprile 2025 a partire dalle 18 nello Spazio Eventi al primo piano del Meeting Place di Roncadelle. L'artista sarà presente per un esclusivo firmacopie del suo attesissimo lavoro discografico Rosa dei Venti.

Il nuovo album di Gaia, Rosa dei Venti, include 13 brani, di cui 12 inediti e il singolo sanremese “Chiamo io chiami tu”. In questo lavoro, Gaia racconta i suoi vent’anni, un periodo di incertezze e cambiamenti, dove sembra che i venti del destino siano fuori dal nostro controllo. Rosa dei Venti si apre al suo diario personale, alternando brani pezzi energici a quelli più intimi, tracciando così un viaggio alla ricerca della propria bussola interiore.

Come fare per parteciparvi

È possibile recarsi presso l’Infopoint di ELNÒS Shopping con il CD e lo scontrino d’acquisto o la prevendita per ritirare il pass per partecipare al firmacopie.

I primi 150 partecipanti che ritireranno il pass potranno accedere allo Spazio Eventi già dalle ore 17. L’accesso per gli altri partecipanti sarà garantito successivamente. Il pass è necessario anche per scaricare la propria foto con l'artista dal portale dedicato al termine dell’evento. I pass ritirati per la precedente data sono validi anche per la nuova data.