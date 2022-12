Memorial Carlo Agazzi: si qualificano Bosio e Cadenasso

Memorial Carlo Agazzi, dopo le qualifiche di Gabriele Bosio e Gianluca Cadenasso tutto è pronto per l'appuntamento di oggi (domenica 18 dicembre 2022).

Ce ne sarà per tutti: gli spettatori, che avranno la possibilità di ammirare da vicino un top-50 della classifica mondiale come Lorenzo Sonego, vincitore della manifestazione nel 2019, ma anche per i ragazzi della scuola tennis del Palaiseo e per chiunque vorrà provare a scambiare qualche palla con i campioni. Purtroppo è arrivata una defezione dell’ultima ora, quella di Matteo Arnaldi bloccato da un risentimento muscolare nella giornata di venerdì 16 dicembre 2022, ma gli organizzatori sono immediatamente corsi ai ripari garantendosi la presenza a Iseo di Matteo Gigante, ventenne romano n.253 del ranking mondiale, capace nel corso dell’anno di scalare oltre 500 posizioni in classifica. Il mancino laziale non potrà partecipare al rodeo Open, in quanto al momento del forfait di Arnaldi il tabellone era già stato compilato e quindi da regolamento Fit non è stato possibile sostituirlo, ma sarà comunque al Palaiseo per due eventi con i ragazzi: il primo alle 14.30, quando Gigante affronterà alcuni atleti del club (piccoli e grandi, per l’occasione divisi in tre squadre); il secondo alle 16, quando sarà la volta del classico “Prova a giocare con i campioni”, che permetterà ai ragazzi della scuola tennis – ma non solo – di scambiare qualche palla coi protagonisti del Memorial.

La sfida

Oggi a Iseo si partirà alle 10 del mattino, con la sfida dei quarti di finale fra il 2.1 siciliano Giuseppe La Vela e il 18enne genovese Gianluca Cadenasso, promosso alla giornata conclusiva grazie ai due successi di sabato: 4-1 4-2 contro Mattia Bernardi e poi 4-5 5-3 4-1 contro Riccardo Mascarini. Il vincitore si guadagnerà l’onore di incrociare la racchetta con quella della star del torneo Lorenzo Sonego, che farà il suo ritorno a Iseo partendo direttamente dalla semifinale in programma sul Centrale alle 15.30. L’altra semifinale, prevista come secondo incontro del mattino, metterà invece di fronte l’altro 2.1 siciliano del torneo, il trapanese Omar Giacalone, e il bresciano Gabriele Bosio, capace di qualificarsi per la giornata conclusiva come già gli era riuscito nell’edizione del 2019. Il 22enne di Corte Franca ce l’ha fatta con il successo per 1-4 4-2 4-1 contro il lecchese Ottaviano Martini, bissando il successo ottenuto in precedenza contro Luca Parenti. La finale è invece prevista per le 17.30, con ingresso gratuito. Ulteriori informazioni al sito www.palaiseo.it, sulle relative pagine social o su quelle dedicate al Memorial Carlo Agazzi - Trofeo CST.

In evidenza uno scatto di Giampiero Sposito