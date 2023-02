La karateka Pamela Bodei conquista il titolo italiano assoluto

La karateka Pamela Bodei aggiunge al suo già ricco palmares un'altra importante e prestigiosa vittoria, il titolo italiano assoluto a squadre di kumite vinto con il Talarico Team nel fine settimana appena trascorso (sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023) a Roma.

La karateka Pamela Bodei trionfa

Un'altra grande soddisfazione per la giovane karateka bresciana (originaria di Nuvolento) che è stata decisiva nella finalissima disputata contro il gruppo sportivo militare delle Fiamme Oro al meglio dei cinque incontri, il suo 3-0 conquistato contro la vice campionessa del mondo Silvia Semeraro ha sancito la meritata vittoria del Talarico Team e la rivincita sulla finale dello scorso anno.

Un incontro quello con la Semeraro emozionante concluso 4-3 per la 21 enne di Nuvolento che ancora una volta ha dimostrato sul tatami tutta la qualità del suo karate. In precedenza le ragazze del Talarico Team, Giorgia Fabbri, Veronica Brunori, Pamela Bodei, Linda Stasi e Amelie Perpetuini avevano eliminato il Body Mind di Lucca per 3-0 e l'Universal Center di Napoli per 3-1.Dopo la medaglia di bronzo alla Serie A ad Atene, questa è stata un’ulteriore conferma dei progressi che stanno avvenendo sotto l’ala del Maestro Gennaro Talarico.

Le sue dichiarazioni

"Durante le eliminatorie ero fiduciosa, consapevole di ciò che potevamo conquistare, ma la coesione della finale ha fatto la differenza contro il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato - ha dichiarato Bodei - Noi ragazze e il nostro coach Massimiliano Calderazzo siamo stati impeccabili! Questa settimana appuntamento ad Elat, in Israele, con il Team Azzurro su invito della Nazionale Israeliana e al rientro volo sulla Turchia per la mia ultima tappa di Serie A a Konya. Grazie al mio team, al preparatore atletico Andrea Penna, al fisioterapista Franco Zanetti di Fisio Life, alla mental coach Claudia Maffi e agli sponsor tecnici e commerciali".

Le immagini della karateka Pamela Bodei