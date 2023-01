Un momento di grande emozione per l'asd Il Dojo di Pontevico e per tutto il mondo del karate che oggi si è ritrovato al palazzetto di Pontevico assieme al maestro Shinji Nagaki. Classe 1982, originario del Giappone, il karateka è noto per aver vinto la medaglia d'oro nel kumite individuale maschile sotto i 70 chili ai Campionati Mondiali di Karate del 2004 a Monterrey, in Messico: nome di grande prestigio, è ospite dell'associazione bresciana nell'ambito di un evento organizzato dal Jks Budo Italia, che ha toccato anche Milano.

Il maestro Shinji Nagaki ospite del Dojo di Pontevico

Per tutta la giornata di oggi il palazzetto dello Sport di Pontevico sarà un piccolo tempio del Karate. Quasi 150 persone hanno partecipato allo stage che ha richiamato agonisti, sportivi e appassionati di tutto il Nord Italia. Dietro le fila dell'organizzazione il Jks Budo Italia con il presidente Carlo Bianchi e i consiglieri Gianmarco Citelli, Gianpaolo Ghizzardi, Riccardo Frare, Thomas Rossetto, Stefano Bellaria, Massimo Bonora e tanti ospiti internazionali come Narciso Mascarenhas da Capo Verde e Laurent Fereire dalla Francia. Una grande occasione per vedere illustri maestri all'opera, che sicuramente ha riempito di orgoglio tutta l'associazione, in particolare il maestro Paolo Ghizzardi.