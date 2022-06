Lucrezia Molgora conquista il bronzo al Cairo

di Stefania Vezzoli.

E’ una dei quattro karateka italiani che hanno conquistato la medaglia di bronzo alla Karate 1 Serie A del Cairo, uno dei circuiti più importanti al mondo. Lucrezia Molgora, atleta del Karate Genocchio di Rovato, si è imposta sulla portoghese Sara Leal (con il risultato di 5-2) nei -50 kg di Kumite, piazzandosi sul terzo gradino del podio.

Un traguardo che ha un sapore speciale per la ventenne di Settala (Milano) che frequenta la Facoltà di Psicologia a Milano e da gennaio è entrata nel team rovatese: una scelta di vita che ha segnato per lei una sorta di rinascita dopo un periodo molto difficile.

Come sei arrivata a Rovato?

Faccio karate da quando ho otto anni e durante il mio percorso ho cambiato palestra con l’obiettivo di migliorare e raggiungere risultati sempre più importanti. Un percorso che mi ha portato a Rezzato, con molti sacrifici per conciliare i ritmi pesanti degli allenamenti (per un periodo ero titolare della Nazionale italiana), i chilometri avanti e indietro e lo studio, e che alla fine mi ha spinto a trasferirmi, da sola, a Rezzato, lontana dalla mia casa e dalla mia famiglia. Non è stato semplice, soprattutto perché mi sono trovata ad affrontare la pandemia. Il mio obiettivo era sempre lo stesso, ossia crescere nel karate, ma non riuscivo più a essere incisiva nelle gare. Ho pensato perfino di smettere, ma non volevo buttare via i sacrifici fatti. Ho sempre affrontato le difficoltà senza scappare. Ed è stato nel corso di queste riflessioni che ho pensato al Karate Genocchio, una soluzione che mi avrebbe permesso di tornare a casa (sono 50 km ma con la Brebemi si percorrono in fretta). Quindi mi sono messa in contatto con Simone Genocchio, che conoscevo già come allenatore della Nazionale.