Il tennis a Calcinato conquista tutti

Il tennis all’oratorio “Don Bertini” è stato un gradito ritorno, grazie all'impegno dei volontari ed all'entusiasmo dei giocatori e del pubblico.

Torneo

In contemporanea al “Calsinat Cup” di calcio, dal 7 al 29 giugno 16 giocatori, suddivisi in gironi Alto A, Alto B, Medio A e Medio B si sono sfidati in 10 giornate di incontri singoli, con 6 match a serata.

Finali

Al primo posto per il livello medio si è piazzato Diego Fanelli, seguito da Fabio Caldera, Cristiano Mazzotta e Renzo Carleschi. Ha trionfato nel livello alto Stefano Tagliani, secondo Andrea Rizzardi, terzo Marco Truong e quarto Fabio Gabana.

I più piccoli

Con l'insegnante Lara Albini sin dagli ultimi mesi di scuola sono stati organizzati corsi per bambini, cui hanno partecipato gli alunni della primaria “G. Ferraboschi” ed in orario pomeridiano una ventina di iscritti.

