A Calcinato l'erba incolta fa sparire i giochi del parco pubblico

Mentre la primavera si fa strada con la sua tavolozza di colori e profumi, i cittadini di Calcinato si trovano davanti agli occhi uno spettacolo poco confortante. Vie e parchi, anziché accogliere la stagione con fioriture rigogliose e prati ben curati, sono lasciati all'abbandono e all'inclemenza dell'incuria. L'erba in alcuni punti ha addirittura coperto i giochi per i bambini, o i monumenti storici che in questo periodo dovrebbero essere un po' più curati vista la copiosità di manifestazioni pubbliche.

Manutenzione, verde e polemiche

La gestione del verde pubblico sotto l'egida del sindaco Maestri, come segnalano i cittadini -non sarebbe all'altezza - e le lamentele hanno trovato voce sui social network, dove immagini e scatti di erba alta, alberi trascurati e spazi verdi abbandonati si susseguono senza sosta da giorni in attesa che si intervenga.

La denuncia pubblica

«Ma può un parco giochi essere lasciato in questo modo? Quanto ci vuole a tagliare l’erba e mettere a posto uno scivolo che è chiuso da anni? Che vergogna...via Narciso Mondini a Ponte San Marco» - è la denuncia di una residente. «Siamo stanchi di vedere i nostri parchi ridotti in questo stato vergognoso», afferma Luca, residente nei pressi del parco pubblico. I cittadini hanno raccolto e condiviso diverse foto sui social e chiedono si prendano provvedimenti. L'erba alta, le aiuole trascurate e la presenza di rifiuti non solo deturpano l'immagine della città, ma minano anche il benessere e la sicurezza di chi ci vive. E a poche settimane dal vivo della campagna elettorale, la questione del verde torna cruciale per decidere chi lo dovrà gestire in futuro. In attesa di una svolta, anche e soprattutto dopo i recenti aumenti legati alla gestione del verde pubblico e di igiene urbana, i cittadini chiedono una presa di posizione nella gestione del patrimonio ambientale.