I Noi si va sono campioni europei: l’orgoglio del calcio bresciano Over 35

Un sogno che si avvera. La società Noi si va con Euromoda ha vinto gli Europei categoria Open Over 35 di calcio.

I Noi si va sono campioni europei

La giornata del 30 aprile è destinata a rimanere nella storia del «Fobal», grazie all’impresa compiuta dalla formazione bresciana sul campo del Cechie Dalovice, in Repubblica Ceca.

«E’ stata una finalissima capace di regalare emozioni uniche, dall'inferno del primo svantaggio, quando ci siamo ritrovati sotto per 1 a 0 - hanno raccontato i giocatori - La porta sembrava stregata, quando all'improvviso un guizzo sulla fascia di Andrea Fornasari, lanciato dal fantasista Claudio Comini, ha regalato un meritato pareggio agli ospiti con un’astuta battuta sotto rete di Flaviano Capretti. Poi, però, ci sono stati 15 minuti di black out che hanno fatto piombare il risultato in uno svantaggio pesante (3 a 1 per il Cechie Dalovice)».

Sembrava finita, ma come nelle favole più belle, ad accendersi è arrivata la Torcida Fanatica. Quando il sogno sembrava sul punto di svanire ci ha pensato la curva a caricare gli uomini di mister Loda e, a suon di urla, tamburi e bandiere, la scossa è arrivata.

L’orgoglio del calcio bresciano Over 35

Il sostegno della tifoseria ha risvegliato i calciatori dal torpore, contribuendo sicuramente al gol segnato da Matteo Pigoli al suo esordio in campo europeo. Una rete che ha risollevato l’umore della squadra, che cinque minuti dopo, allo scadere del primo tempo, ha raggiunto il pareggio (3 a 3) con Nadir Pezzana. «E' stata una boccata di aria fresca, ossigeno puro - hanno proseguito i giocatori, rientrati negli spogliatoi con la convinzione di poter riuscire nell'impresa.

Faceva molto caldo domenica a Dalovice, un pomeriggio di fuoco. Ma il team bresciano si è ritrovato avvolto in una luce radiosa, che ha accompagnato l’azione gloriosa innescata dal capitano Alberto Zini il quale, dopo essersi smarcato con eleganza dall'avversario, ha intelligentemente appoggiato a Ivano Bianchini una palla che, dolce e soave, è stata sospinta per la discesa laterale di Luigi Picciani, in arte Pix Tattoo. Solo, col portiere in uscita verso di lui, ha avuto la lucidità di mettere, con un assist meraviglioso, il pallone sui piedi del bomber rovatese Bianchini, che ha segnato il gol del vantaggio. «In quel momento è esplosa la festa a Dalovice, la Torcida è impazzita, i fumogeni hanno inondato la folla - hanno ricordato - Ivano, per la seconda finale consecutiva, è stato decisivo, riportandoci in testa».

La cronaca delle ultimi fasi del match è contrassegnata dai cambi, finalizzati a dare respiro a chi ormai aveva già dato tutto: è così c’è stato spazio anche per l’altro rovatese della squadra, Andrea Paladini, in arte Cheva19 (la classe del 10 e la forza del 9). «Era il rientro in una partita ufficiale a quasi 6 mesi dalla complicata operazione alla spalla sinistra», ha rivelato Paladini, classe 1983. Un infortunio che non ha offuscato il suo talento puro, al punto che solo una straordinaria parata a mano aperta del portiere della squadra avversaria gli ha negato la gioia del gol.

«Il risultato è rimasto congelato fino alla fine perché abbiamo lottato su ogni pallone - hanno rivelato i giocatori - Il tempo sembrava non passare mai, ma abbiamo avuto la fortuna dalla nostra parte e i vari tentativi degli avversari sono finiti alti sopra la traversa». La porta era comunque difesa egregiamente dal portierone Higuita, al secolo Stefano Dainese, che, succedutosi a Spiderman Enry Zanola, è riuscito a blindare il risultato sul 4 a 3 per i «Noi si va con Euromoda».

Al fischio dell’arbitro, al via una festa piena di emozioni, scandita da fiumi di birra e abbracci e strette di mano con gli avversari: perché il calcio, quando viene giocato con autentica passione, sa essere anche amicizia, solidarietà, rispetto.

La vittoria ha incoronato i «Noi si va» campioni europei per la quarta volta nella loro storia (e dunque negli ultimi 14 anni). «Chi volesse rivedere tutta la partita può trovarla sul canale Youtube del nostro social media manager Marcello Vigasio, ovvero "Il Grande Swarosky", o sul profilo Instagram #noisiva1991_official», hanno concluso i calciatori, rientrati a Brescia con un bagaglio di entusiasmo e di emozioni da condividere coi loro cari e l’intera comunità.