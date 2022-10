Due ori e un argento, incetta di medaglie per il Karate Nakayama

Risultati più che buoni quelli portati a casa dal Karate Nakayama di Rezzato.

L'evento sportivo

La società associata alla Lispoteam360 ha partecipato al Barrus Open Campania 17esimo Memorial Cesare Baldini che si è svolto al PalaSele di Eboli (Salerno) organizzato dal GS Karate Ciro Bracciante di Salerno.

Due ori e un argento, grande soddisfazione

Due medaglie d’oro ed una d’argento sono il risultato conquistato dalla squadra dei giovanissimi che si è aggiudicata anche la 17esima posizione tra le 183 società partecipanti. Gli atleti hanno interpretato alla perfezione gli insegnamenti del coach maestro Michele Cornolò salendo sul primo gradino del podio negli junior femminile – 59 kg. con Giada Cornolò che ha superato nel primo incontro la coetanea Serena del Budo Lacassia di Torino, poi Giuffrida di Catania, Capitanio del Ktn ed infine Campobasso del Proteam Puglia. Oro anche per Nicole Del Buono negli U21 -61kg. che ha lasciato l’argento a De Pascale di Roma, ed il bronzo al piemontese Campli e Cavallaro degli Eagli 2007. Argento per Gabriel Piemonte negli junior – 55 kg. superato in finale da Gianmarco Izzo del Lazio Karate.