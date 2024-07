Dice di aver trovato un pugnale antico, la Locale in casa sua trova delle bombe.

Succede a Rezzato dove un soggetto si è presentato al Comando della Polizia Locale dicendo di aver trovato sulle colline bresciane un pugnale antico. Ad insospettire gli agenti, però, è stato il modo nervoso con il quale ha reagito alla richiesta sulle modalità del ritrovamento. Non è inoltre risultato in grado di fornire risposte esaustive in merito.

Gli agenti, insospettiti, hanno quindi perquisito la sua abitazione all'interno della quale hanno rinvenuto oltre al pugnale del Trecento anche due baionette degli anni Trenta, polvere da sparo, una bomba da mortaio e uno spezzone di granata d’artiglieria di nazionalità americana, nonché una spoletta per granate d’artiglieria di nazionalità austriaca.

Immediatamente il tutto è stato comunicato alla Prefettura di Brescia, la quale ha predisposto il tempestivo intervento per l’identificazione degli ordigni e la susseguente bonifica, creando e assicurando un’adeguata cornice di sicurezza che ha coinvolto il Comando Polizia Locale della Città di Rezzato, i militari in forza alla Stazione Carabinieri di Rezzato, il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e il 10° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano, tutti intervenuti questa mattina (venerdì 26 luglio 2024).

Scatta il sequestro e la denuncia

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo denunciato per detenzione illegale di armi ed esplosivi.