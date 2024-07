Importunano i clienti dei negozi: 8mila euro di multa e merce sequestrata a due venditori abusivi.

Importunano i clienti, scatta la sanzione e il sequestro

Succede a Rezzato dove è incisiva, peraltro, l'attività di contrasto al commercio abusivo messa in atto da parte degli agenti della Polizia Locale sul territorio.

Oggi pomeriggio (giovedì 25 luglio 2024) gli agenti del Comando della Polizia Locale di Rezzato a seguito della segnalazione da parte di un cittadino, sono intervenuti due volte negli spazi esterni di un impianto commerciale. Hanno quindi identificato due persone impegnate a vendere indumenti senza alcuna autorizzazione.

In particolare i due soggetti in questione davano fastidio ai clienti dei negozi e, con fare aggressivo, pretendevano che gli stessi acquistassero la merce da loro messa in vendita.

La merce sequestrata sarà devoluta ad enti/associazioni caritatevoli

Come evidenziato da parte degli agenti della Polizia Locale di Rezzato: