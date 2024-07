Rsa Almici di Rezzato, nominato il Cda: presidente Silvana Archetti.

Nominato il Cda della Rsa Almici di Rezzato

Sono stati nominati i componenti de Cda. Il sindaco Luisa Reboldi ha nominato con apposito decreto i membri del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2024/2029. A ricoprire la carica di presidente Silvana Archetti. Con lei Gianluigi Pelizzari, Sara Bardelloni, Leonardo Angossini e Sara Belluati.

Una realtà importante nel tessuto sociale

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono strutture residenziali destinate ad accogliere persone anziane non autosufficienti, alle quali garantiscono interventi destinati a migliorarne i livelli di autonomia, a promuoverne il benessere, a prevenire e curare le malattie croniche. Sono realtà molto importanti nel tessuto sociale di una comunità.

L’RSA “Evaristo Almici” è un’unità di offerta socio-sanitaria classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani autorizzata al funzionamento per n. 56 posti letto di cui n°55 accreditati e n°1 autorizzato per ricoveri di sollievo.

La Residenza sanitaria assistenziale per anziani non autosufficienti è una struttura destinata ad accogliere soggetti anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate.

Sono inoltre previsti ricoveri temporanei “di sollievo” per dare risposte temporanee alle famiglie che si fanno carico a domicilio dell’assistenza i propri anziani.