Dojo e Jks alla conquista di Tokyo

Il Dojo Pontevico e la federazione Jks Budo Italia hanno stretto un sodalizio: obiettivo portare i loro atleti ai Mondiali di Karate a Tokyo.

Programma Tokyo 2024

E' ufficialmente decollato il Programma Tokyo 2024 che vuole portare almeno una trentina di giovani atleti a competere al Mondiale di karate che si svolgerà la prossima estate nel paese del Sol Levante. Sabato nella Cascina Colombarotto di Ostiano si sono riuniti tutti gli istruttori della federazione Jks Budo Italia guidata dal presidente Carlo Bianchi coadiuvato dal vice Giampaolo Ghizzardi, direttore tecnico dell'asd Il Dojo di Pontevico che ha voluto organizzare l'evento proprio attraverso la sua associazione. Per il Dojo hanno partecipato gli istruttori Nicola Uberti, Kevin Gatti e Luca Favagrossa che avranno l'onore e l'onere di allenarsi e allenare le giovani leve pontevichesi proprio in vista del mondiale. Sabato gli istruttori e i maestri hanno fatto proprio questo: un aggiornamento tecnico per valutare e pianificare il percorso che porterà gli atleti nella patria del karate. Saranno necessari tanto impegno e tanta volontà e anche uno sforzo economico non indifferente, ecco perché la federazione e l'asd è a caccia di sponsor per dare un aiuto in più ai suoi atleti che quest'anno sono chiamati ad alzare di molto il livello dell'asticella. "Vogliamo creare una squadra con circa una trentina di atleti - ha spiegato Ghizzardi - Abbiamo giovani molto preparati e di grande talento, ma serve uno sforzo in più e un programma preciso e finalizzato alla partecipazione al Mondiale: ecco perché abbiamo organizzato questo aggiornamento tecnico per maestri e istruttori. Sabato è ufficialmente iniziato il Programma Tokyo 2014".