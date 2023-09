Al 27° International karate Tournament “ Medimurje Open”anche l'atleta Alessandra Hasani

Al 27esimo International Karate Tournament "Medimurje Open" anche l'atleta Alessandra Hasani.

Al 27esimo International Karate Tournament

Alessandra Hasani, l’atleta Italo – Croata, Ambassador della Lisporteam360, che si allena alla palestra della Nakayama di Rezzato con il maestro Michele Cornolò, è pronta per la nuova stagione agonistica del karate .

In vista dei Mondiali

In vista dei campionati Mondiali che si disputeranno in Ungheria a Budapest dal 24 al 29 ottobre, per dimostrare di essere pronta per l’importante appuntamento, vestendo i colori Croati, disputerà la prima gara di qualificazione nei 55 kg. sabato 2 settembre 2023 al 27° International karate Tournament “ Medimurje Open” a Cakovec ( Croazia) dove saranno presenti atleti in rappresentanza di 116 società provenienti da 8 nazioni. Dal 8 al 10 settembre parteciperà alla Premier League di Dublino ( Irlanda) con atleti da tutto il mondo. Sarà poi presente al 26° Budapest Open del 16-17 settembre e quindi dal 29 settembre al 1° ottobre a Rijeka al Sporthall Zamet per il 22° Open di Croazia.