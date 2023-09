27° International karate Tournament “ Medimurje Open”: Alessandra Hasani sul primo gradino del podio

27° International karate Tournament “ Medimurje Open”: Alessandra Hasani conquista il primo gradino del podio.

27° International karate Tournament “ Medimurje Open”

La nuova stagione agonistica del karate ( kumite) per Alessandra Hasani è iniziata nel migliore dei modi. La trentunenne Italo – Croata, Ambassador della Lisporteam360, che nelle competizioni internazionali veste il karategi della Croazia, ma che si allena con il maestro Michele Cornolò della Nakayama di Rezzato ( Brescia) è salita sul primo gradino del podio nella competizione internazionale 27° International karate Tournament “ Medimurje Open” a Cakovec ( Croazia) nel Kumite – 55 kg.

Un appuntamento speciale

L’appuntamento di Cakovec rivestiva un carattere speciale visto che valeva quale punteggio per la qualificazione ai campionati Mondiali che si disputeranno in Budapest ( Ungheria) dal 24 al 29 ottobre. Per raggiungere la vittoria Alessandra ha superato Dorotea Rumenjak della Ipon Zagabria per 9 a 1, poi Sara Novak dello Sportslife di Zagabria per 7 a 0 e nell’incontro di finale Ema Stivic dello Sportslife per 3 a 1.

I prossimi impegni

Per Alessandra il prossimo appuntamento sarà dal 8 al 10 settembre alla Premier League di Dublino ( Irlanda) poi sarà presente al 26° Budapest Open del 16-17 settembre e quindi dal 29 settembre al 1° ottobre al Sporthall Zamet di Rijeka per il 22° Open di Croazia.